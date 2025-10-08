Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Cumhuriyet Halk Partisi Nilüfer İlçe Başkanlığı’na yeniden seçilen Özgür Şahin ve yönetim kurulunu ziyaret ederek, yeni görevlerinin hayırlı olmasını diledi. CHP Nilüfer İlçe Başkanlığı’nda gerçekleşen ziyarette Başkan Özdemir’e, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Serpil Altun, Okan Şahin ve Mahmut Demiröz ile Nilüfer Belediye Meclis Üyeleri de eşlik etti.

Ziyarette konuşan Başkan Şadi Özdemir, ilçe kongresinin tamamlanmasının ardından CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin ve yönetim kurulunu tebrik etti. Kongre sürecinin ardından partinin kurucu değerleri ve ortak hedefler doğrultusunda daha güçlü bir dayanışma ile yeni döneme gireceklerini belirten Başkan Şadi Özdemir, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Nilüfer Belediyesi olarak, her zaman daha iyisini yapmak için çalışıyoruz. Bundan sonra da daha iyi hizmetler yapacağımıza inanıyorum. Bu süreçte CHP Nilüfer İlçe Yönetimimiz ile dayanışma içerisinde çalışmaya devam edeceğiz.”

CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, nazik ziyaretlerinden dolayı Başkan Şadi Özdemir ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Önümüzdeki iki yıl için kapsamlı bir yol haritası oluşturacaklarını belirten Şahin, Nilüfer’in sadece Bursa’da değil, Türkiye genelinde örnek gösterilen bir ilçe olduğunu vurguladı. Gelecek yerel ve genel seçimlerde CHP’nin başarısını artırmak için yoğun bir şekilde çalışacaklarını ifade etti.