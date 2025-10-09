Nilüfer Belediyesi, iki önemli projesiyle "Sürdürülebilir İş Ödülleri 2025"te iki farklı kategoride ödüle layık görüldü.

Dezavantajlı bireylerin istihdama katılımını destekleyen "Birlikte Daha Güçlü: İş Koçu Destekli İstihdam Projesi", "Çeşitlilik ve Kapsayıcılık" kategorisinde ödüle değer bulunurken; tarım sektöründe hayata geçirilen "Tarladan Sofraya Adil Bir Yolculuk: Hasanağa Gıda Merkezi" projesi ise "Tedarik Zinciri Yönetimi" alanında ödül kazandı.

Bu yıl 12’ncisi gerçekleştirilen "Sürdürülebilir İş Ödülleri 2025", Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından düzenlendi. Bağımsız 64 jüri üyesinin detaylı incelemeleri sonucunda, toplamda 17 farklı kategoride 47 ödül verildi. Swissotel The Bosphorus’ta gerçekleşen törende Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Başkan Yardımcısı Okan Şahin ve Zerrin Güleş de hazır bulundu.

Yaptığı örnek çalışmalarla Nilüfer Belediyesi gecede iki ödüle layık görüldü. Zihinsel engelli, down sendromlu ve otizmli bireylerin istihdamını artırmayı hedefleyen Nilüfer Belediyesi, "Birlikte Daha Güçlü: İş Koçu Destekli İstihdam Projesi" ile "Çeşitlilik ve Kapsayıcılık" kategorisinde ödül kazandı.

Nilüfer Belediyesi’nin tarım arazilerini koruma, yerel üreticileri destekleme ve çevreye duyarlı, adil bir tedarik zinciri oluşturma amacıyla hayata geçirdiği "Tarladan Sofraya Adil Bir Yolculuk: Hasanağa Gıda Merkezi Projesi", "Tedarik Zinciri Yönetimi" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Ödülü, ekip üyeleriyle birlikte alan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, törende yaptığı konuşmada, "Bu ödüller, eşitlik ve adalet temelinde kurulan sofraların ve kapsayıcı iş ortamlarının mümkün olduğunu ortaya koyuyor. Nilüfer adına emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Hasanağa Gıda Merkezi hakkında bilgi veren Başkan Özdemir, NİLKOOP tarafından üretilen veya kadın derneklerinden temin edilen ürünleri merkezde işleyerek, katkı maddesi ve koruyucu kullanmadan sofralara ulaştırdıklarını aktardı. Gıda mühendisleri kontrolünde pek çok ürünün buradan çıktığını anlatan Başkan Şadi Özdemir, satış noktalarında vatandaşlara güvenli, sağlıklı ve ekonomik gıda ürünleri sunduklarını kaydetti.

Başkan Özdemir, dezavantajlı grupların toplumsal ve iş hayatına daha aktif rol almalarını hedefleyen İş Koçu Destekli İstihdam Projesi’nden de bahsetti. Bu konuda firmalarla iş birliği içinde olduklarını belirten Başkan Şadi Özdemir, dezavantajlı grupları sosyal ve iş hayatına kazandırmak için mücadele ettiklerini vurguladı.