15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda toplanan yüzlerce arama kurtarma personeli, ellerinde Türk bayraklarıyla ve sessiz şekilde Ulu Cami’ye yürüdü. Ulu Cami’de Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi. Program, kılınan cuma namazıyla devam etti. Namazın ardından Ulu Cami önünde vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Anma programına Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun, AFAD Bursa İl Müdürü Mehmet Buldan, Çevre ve Şehircilik Bursa İl Müdürü Hayrettin Eldemir ile Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan da katıldı.