Yeşilçam’ın usta oyuncularından Nevin Efe, KOAH atağı nedeniyle kaldırıldığı Taksim İlk Yardım Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. 78 yaşındaki sanatçı, bir süredir yoğun bakımda süren tedavisinin ardından bugün saat 11.00 civarında hayatını kaybederken, vefat haberi menajeri Ayça Irgan tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.

En son Yankı dizisinde rol alan usta oyuncunun vefat haberini menajeri Ayça Irgan yayınladığı şu mesajla duyurdu:

“Sevgili Nevin Efe’miz, iyi kalpli, zarif, hayata dokunuşuyla herkesi ısıtan o güzel insan aramızdan ayrıldı.Hayatın zorluklarına rağmen gülüşünü hiç eksik etmeyen, etrafına sevgi ve umut saçan, güçlü ama bir o kadar naif ruhuyla hepimize örnek olan bir kadındı. Onunla geçirdiğimiz her an, şimdi en kıymetli hatıralarımız arasında.Nevin ablacığım, sen gittin ama bıraktığın güzel izler, sıcaklığın, inceliğin hep bizimle kalacak. Mekânın cennet, ruhun şad olsun. Işığın yolumuzu aydınlatsın.

Sevenlerine, ailesine, dostlarına sabır ve başsağlığı diliyorum…”