

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi’ne ilk 6 maçını kazanarak başlayan Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, deplasmanda Ankara Hentbol Spor Kulübü ile karşılaştı. Ankara’da Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu’nda oynanan müsabakaya hızlı başlayan Bursa temsilcisi, ilk yarıyı 26-9 önde tamamladı. İkinci yarıda da etkili performansını sürdüren Nilüfer Belediyespor, bu devreyi de 30-10 skorla tamamlayarak, toplamda 56-19’luk skorla galip geldi.

Bu skorla birlikte ligde 7’de 7 yapan Nilüfer Belediyespor puanını 14’e yükseltti. Averajla liderlik koltuğuna oturan Nilüfer Belediyespor, ligin 8’inci haftasında, 4 Ekim’de, Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Tesisi’nde Spor Toto’yu ağırlayacak.

Kaynak: BÜLTEN