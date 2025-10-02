Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Değerlendirme Toplantısı düzenlendi. Sağlık İl Müdürlüğü toplantı salonunda kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya bütün kurumların amirleri, emniyet, jandarma ve üniversite rektörleri katıldı. Balıkesir İli Uyuşturucu ile Mücadele Yerel Eylem Planı doğrultusunda yapılan faaliyetlerin sunumunun gerçekleştirildiği toplantıda bağımlılık alanındaki çalışmaların koordinasyon ve işbirliği artırılarak devam ettirilmesine karar verildi.

Kaynak: İHA