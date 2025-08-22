Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Konaklı Mahallesi'nde kavun üreticileriyle buluşmak üzere bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette Başkan Özdemir’e Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Resul Tarman, NİLKOOP Başkanı Süleyman Ayyılmaz ve Konaklı Mahalle Muhtarı Hasan Tosun da eşlik etti.

Meydanda üreticilerle sohbet eden ve taleplerini dinleyen Başkan Şadi Özdemir, mevcut sezon hakkında da bilgi aldı. Yapılan görüşmelerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Özdemir, bu yıl bölgede kavun üretiminin geçen yıla kıyasla artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Üretici ve üretim miktarının artması yönünde çabalarının bulunduğunu hatırlatan Başkan Şadi Özdemir, “Üreticilerin çoğunluğu üretimden vazgeçmiş durumdaydı. Bizim çabalarımız ve insanların da gayretleri ile yeniden bir canlanma var. Geçen yıl 500 üreticiden 50’si kavun ekmişken, bu yıl 500 üreticinin 100’ü kavun ekmiş durumda. Rekolte de aynı oranda arttı. Geçen yılki miktar kadar da yeni üretim eklemiş olduk. Amacımız, Konaklı’daki 500 üreticinin 500’ünün de kavun üretiminde yer almasını sağlamak” diye konuştu.





Girdi maliyetlerinin yükselmesine rağmen kavun fiyatlarının aynı oranda artmadığını ifade eden Başkan Şadi Özdemir, üreticilerin bu durumdan etkilendiğini belirtti. Yeni satış modelleri üzerinde çalıştıklarını aktaran Başkan Özdemir, Kantin Nilüfer projelerini çoğaltacaklarını ve bu noktalarda ürünlerin büyük bir kısmını satışa sunarak, köylülerin ürünlerine daha iyi fiyat almasını sağlamaya gayret edeceklerini söyledi.





Üreticilere mühendislik, toprak analizi, teknik yardımlar yaptıklarını hatırlatan Başkan Şadi Özdemir, ihracata yönelik soğuk hava deposu, dondurarak kurutma ve zeytin sıkma sistemi üzerinde çalıştıklarını söyledi. Kooperatifçiliğin önemini vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, “Kooperatifleşerek, hep birlikte güçlerimizi birleştireceğiz. Ekilmeyen alanlara da gerekirse kooperatifimiz ekecek. O ekilmeyen alanın sahibi de oradan pay alacak. Nilüfer’de tarımla sürdürülebilir bir hayat kurmalıyız ki bu toprakları koruyalım. Kıymetli topraklarımız var. Bu toprakların kıymetini biliyoruz ve gözümüz gibi korumaya devam edeceğiz” dedi.





KOOPERATİFLEŞME GÜÇ KATACAK

Konaklı Mahalle Muhtarı Hasan Tosun, Nilüfer Belediyesi ve Başkan Şadi Özdemir’in destekleri sayesinde kooperatif çalışmalarının hız kazandığını ifade etti. Tosun, önümüzdeki yıl sürecin tamamlanmasını hedeflediklerini belirterek, tamamlandığında satış konusunda daha güçlü bir konuma ulaşacaklarını umduklarını söyledi.

GENÇLERİN ÜRETİMDE KALMASI AMAÇLANIYOR

Konaklı’da kavun hasadı yapan üreticileri tarlalarında ziyaret eden Başkan Şadi Özdemir, genç bir üreticiyle sohbet etti. Gençlerin üretimde kalmasının önemine değinen Başkan Özdemir, bu güzel örnek için genç üreticiyi tebrik etti.