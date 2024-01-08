Nilüfer Oda Orkestrası, kuruluşunun 20’nci yılında muhteşem bir konser verdi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in de izlediği konserde Nilüfer Oda Orkestrası, izleyenlere müzikle dolu keyifli anlar yaşattı.

Dönemin müzik alanındaki usta isimlerden merhum Hasan Adıgüzelzade öncülüğünde Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü Öğrencileri ve Müzik Öğretmenleri ile birlikte 2003 yılında kurulan Nilüfer Oda Orkestrası, 20. yılı geride bırakmanın gururunu yaşıyor. Bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında birçok konsere imza atan Nilüfer Oda Orkestrası, kuruluş yıldönümü için düzenlenen konserde yine harika bir performans sergiledi.

Nâzım Hikmet Kültürevi’nde düzenlenen konseri Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in yanı sıra çok sayıda müziksever izledi. 2019 yılında Hasan Adıgüzelzade’nin vefatının ardından Baş Şefliğini Deniz Tan’ın üstlendiği Nilüfer Oda Orkestrası, organize edilen özel gecede 20. yaşını kutladı. Kuruluşunda görev alan orkestra üyelerinin de hazır bulunduğu konser öncesinde konuşan Mesut Çaşka, orkestranın kuruluş öyküsünü anlattı.

Konserde enstrümanların uyumunu güzel şekilde ortaya koyan Nilüfer Oda Orkestrası, performansları ile izleyenlerden tam not aldı. Salonu dolduran müzikseverler tarafından dakikalarca ayakta alkışlanan orkestra üyeleri, konserin sonunda salonu selamladı.

Orkestra üyelerini tebrik eden Nilüfer Belediye Başkanı Erdem, Nilüfer Oda Orkestrası Şefi Deniz Tan’a plaket ve çiçek verdi. Gecede Hasan Adıgüzelzade’yi anan Erdem, orkestranın büyük fedakarlıklarla kurulduğunu hatırlattı. Emeği geçenlere teşekkür eden Erdem, Nilüfer Oda Orkestrası’nın 20. yaşını kutladı.