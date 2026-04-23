Nilüfer Belediyesi, verimli tarım arazilerinin üzerine kurulan imara aykırı yapılarla mücadelesine aralıksız devam ediyor. Hem rutin saha denetimleri hem de vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendiren belediye ekipleri, yasal süreçleri tamamlanan kaçak yapıların yıkımını gerçekleştiriyor.





İki günlük programda ekiplerin ilk durağı Ürünlü Mahallesi oldu. Burada ilki bin 200, ikincisi bin metrekare alanı kapsayan bir iş yeri ve bir depo yıkıldı. Çalışmaların ikinci gününde ise Tahtalı ve Yaylacık mahallelerinde kaçak olarak inşa edilen depoların yıkımı yapıldı. Tahtalı’da 400, Yaylacık’ta da 400 metrekarelik imara aykırı yapılar yıkıldı.





Polis ve zabıta ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yıkımlarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.