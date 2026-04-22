Yalova sahil şeridinde son günlerde kıyıya vuran zeytin yeşili, küre şeklindeki deniz oluşumları vatandaşlarda merak ve tedirginlik oluşturdu. İlk bakışta balonu andıran bu oluşumların, bilimsel adıyla Colpomenia peregrina olan ve 'istiridye hırsızı' olarak bilinen yosun türü olduğu tespit edildi.

Yalova sahili boyunca yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz yüzeyinde ve kayalık alanlarda yoğun şekilde görülen sıra dışı yapılarla karşılaştı. Ana vatanı Pasifik Okyanusu olan türün torba benzeri, içi boş, kahverengi bir yapısı bulunuyor. İstilacı bu yosun türü artık Yalova kıyılarında daha da gözlenir oldu. Bu yosun türüyle ilgili yapılan araştırmada, Marmara Denizi'nin 25 farklı istasyonunda yapılan çalışmalarda tespit edilen türün bölgede istilacı davranış yani yaygın popülasyon gösterdiği rapor edildi.

Söz konusu yosunun, deniz tabanındaki istiridyelere tutunarak büyüdüğü, zamanla gazla dolarak şiştiği ve bu sayede bağlı bulunduğu istiridyeyi yerinden kopararak su yüzeyine çıkardığı öğrenildi.