Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, iş ve okul saatine denk gelen sağanak nedeniyle zor anlar yaşadı. Şemsiyesi olmayan bazı vatandaşların kapalı alanlara sığındığı, bazı vatandaşların ise yağmur altında ilerlemek zorunda kaldığı gözlendi. Araç sürücüleri ise oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte yavaş ilerlemek durumunda kaldı.

'Yağan yağmur çiftçi için berekettir'

Kentte etkili olan yağışın ardından konuşan emekli öğretmen Selim Özer, yağmurun sadece günlük yaşamı değil, tarım ve su kaynakları açısından da büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Özer, 'Yağan yağmur çiftçi için berekettir. Bu yağışlarla birlikte bazı su kaynakları dolacak. Su demek hayat demektir' ifadelerini kullandı.

Özellikle Trakya bölgesinde tarım faaliyetlerinin yoğun olduğuna işaret eden Özer, bu tür yağışların toprağın canlanmasına katkı sağladığını ve üretici açısından umut verici olduğunu dile getirdi. Yağışların barajlar ve yer altı su kaynakları açısından da önemli olduğuna vurgu yapıldı.

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü Edirne'de, sağanak yağışın gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Yetkililer, ani su baskınları, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması yönünde uyarılarda bulundu.