Nilüfer Belediyespor Eker Kadın Voleybol Takımı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen imza gününde taraftarıyla buluştu. Sevgi Yolu’nda meşalelerle karşılanan sporcular, sahneye alkışlar eşliğinde çıktı.

Coşkulu anlara sahne olan buluşmada, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in eşi Nuray Özdemir ile Eker Spor Kulübü Başkanı Ece Eker, voleybolculara günün anısına çiçek takdim etti.

Etkinlikte konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, takımın bu sezonki performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Esas başarının sporculara ait olduğunu vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, “Biz sadece uygun ortamı hazırlıyoruz, arkadaşlarımız büyük bir emek veriyor. Çok çalışarak bu sezon yüzümüzü güldürdüler. Kendilerini tebrik ediyor, seneye daha da iyi bir sezon geçirmelerini diliyorum” diye konuştu.

Başkan Şadi Özdemir, takımın ana sponsoru Eker ailesine de desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Bizi hiç yalnız bırakmadılar ve devamlı yanımızda oldular. Ahmet Eker ve Ece Eker’e destekleri için ayrıca teşekkür ediyoruz” dedi.

NİLÜFER’DE GENÇ KIZLAR SPORLA BÜYÜYOR

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle kadın sporcuların elde ettiği diğer başarılara da dikkat çeken Başkan Şadi Özdemir, şunları söyledi: “Kadın voleybol genç takımımız 2. Lig’de şampiyon olarak 1. Lig’e yükseldi. Kadın basketbolda ise U16 ve U18 takımlarımız Bursa şampiyonu oldu. Nilüfer’i bir ‘kadın kenti’ olarak görüyor, genç kızlarımızın her zaman önünü açıp sporla büyümelerini ve kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bu başarılarda emeği geçen başta antrenörlerimiz ve teknik ekibimiz olmak üzere tüm sporcu kardeşlerimize, kulüp yönetimimize ve sponsorlarımıza teşekkür ediyorum.”

Konuşmaların ardından voleybolcular, kendileri için ayrılan alana geçerek taraftarların forma, atkı ve çeşitli ürünlerini imzaladı. Takım maskotu Zıpır’ın da renk kattığı etkinlikte sporcular, sevenleriyle bol bol fotoğraf çektirip sohbet etme imkânı buldu.