

Kaza, İnegöl ile Alanyurt’u birbirine bağlayan köprülü kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Alanyurt’tan İnegöl istikametine seyir halinde olan Onur S. (17) yönetimindeki 16 BZP 949 plakalı motosiklet, iddiaya göre önüne aniden çıkan başka bir motosiklete çarpmamak için manevra yaptı.



Manevra sırasında kontrolden çıkan motosiklet devrilerek sürüklendi. Devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.