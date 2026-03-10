Olay, İnegöl’ün kırsal Yeniceköy Mahallesi’nde yapımı süren inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sinan Y. (47), inşaat alanında forkliftle indirilen yaklaşık 1 ton ağırlığındaki malzeme yüklü paketin düşmesi sonucu ayağından yaralandı.
Ayağı tonluk yükün altında kalan işçi, çevredeki vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: ALEYNA YAĞMUR AKDAĞ