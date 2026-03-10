

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yapıldığı yönünde elde edilen bilgiler üzerine çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, yabancı uyruklu M.S.’nin adresine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli M.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheli sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ