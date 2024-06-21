Nilüfer Belediye Başkanlığı tarafından satışa çıkarılan Kayapa Toplu Konut Alanı Uygulama İmar Planı dahilinde “Ticaret Alanında" kalan Kayapa/Çamlık Mahallesi 6297 Ada 1 Parsel sayılı 4.212,20 metrekarelik arsanın satış ihalesi 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü yapılacak.

53 milyon TL tahmini satış bedelli bulunan arsanın geçici teminatı ise 1 milyon 590 bin TL. Geçici teminatlı, 1/1000 Ölçekli Kayapa Toplu Konut Alanı Uygulama İmar Planı dahilinde “Ticaret Alanında" kalan Kayapa/Çamlık Mahallesi 6297 Ada 1 Parsel sayılı 4.212,20 m2’lik arsanın satılması işi 2886 Sayılı Kanunun 36’ncı maddesine göre Kapalı Teklif Arttırma Usulü ile ihaleye edilecek.

İHALE TARİHİ VE SAATİ

İhalesi Nilüfer Belediyesi Encümeninde 03.07.2024 Çarşamba günü saat 14.00’de yapılacak.

Kaynak: www.ilanbis.bik.gov.tr