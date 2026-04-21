Nilüfer Belediyesi, geçtiğimiz yıl Kadriye Mahallesi'nde 3 dekarlık alana kurduğu ahududu bahçesinin ardından, bu yıl da 1,5 dekarlık alanda 400 adet böğürtlen fidanı dikimi gerçekleştirdi. Teraslama yöntemiyle tarıma elverişli hale getirilen yüksek eğimli araziler, Nilüfer'in verimli topraklarında alternatif bir ekonomik değere dönüşüyor. Alternatif ve katma değerli tarım ürünleri bu bölgelerde yetiştirilerek, çiftçi için de örnek teşkil etmesi hedefleniyor.

'Çiftçimize örnek oluyoruz'

Projenin bölge tarımı için önemine değinen Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Güleş, üreticinin klasik tarım kalıplarının dışına çıkmasını hedeflediklerini belirterek şunları söyledi:

'Nilüfer Belediyesi olarak tarıma verdiğimiz önem çerçevesinde üreticilerimize alternatif üretim kaynakları üretmeye çalışıyoruz. Klasik üretimin dışında burada 'berry' türü bitkilerin üretimini gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl ektiğimiz ahududunun ardından bu yıl da 400 adet böğürtlenin üretimini başlatıyoruz. Umarım bereketli bir sezon olur ve bu çalışmalarımız çiftçimize güzel bir örnek teşkil eder.'

Nilüfer Belediyesi'nin köyde gerçekleştirdiği tarımsal çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kadriye Mahallesi Muhtarı Osman Oslu da atıl duran dağlık arazilerin belediye eliyle işlenerek ekonomiye kazandırılmasının köylüye yeni bir gelir kapısı aralayacağını belirtti.

Meyve veriminin 3. yıldan itibaren tam ekonomik kapasiteye ulaşması öngörülüyor. Nilüfer Belediyesi, önümüzdeki dönemde farklı bölgelerde Bektaşi ve Frenk üzümü gibi alternatif ürünlerin denemelerini de sürdürecek.