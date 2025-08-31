30 Ağustos Zaferi, Nilüfer’de düzenlenen kortejle coşkuyla kutlandı. Etkinlik, 30 Ağustos Zafer Mahallesi Muhtarlığı ve Nilüfer Kent Konseyi Mahalle Komitesi tarafından Kayapa’daki 30 Ağustos Zafer Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Korteje Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, Mahalle Muhtarı Halil Özçoban, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, 30 Ağustos Zafer Mahallesi Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Meral Özçoban, Nilüfer Kent Konseyi Mahalle Komitesi üyeleri, 30 Ağustos Zafer Mahallesi CHP Temsilciliği Başkanı Özgür Enkür, meclis üyeleri, kadın kolları ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.



Barış Kadın Bandosu eşliğinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle başlayan yürüyüş, İbrahim Ünal Caddesi ile 49. Sokak’taki yeni park alanında sona erdi. Mahalle Muhtarı Halil Özçoban, "30 Ağustos Zafer Bayramı yürüyüşümüzü her yıl daha da coşkulu ve çok sayıda katılımla yapmayı planlıyoruz. Bu nedenle başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve bağımsızlık yolunda destan yazan tüm kahramanları saygı ve minnetle anıyorum" diye konuştu.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Nasıl ki 30 Ağustos’ta bu topraklarda kararlılık, cesaret, akıl ve dayanışma ile bütün zorluklar aşıldıysa, bugün de biz o günlerden aldığımız güç ile geleceği inşa edeceğiz" şeklinde konuşu.