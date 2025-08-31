Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin çevre bilincini yaygınlaştırmak hedefiyle başlattığı "Temizle, Yeşert, Koru" seferberliği tüm hızıyla devam ediyor.

Son yılarda artan çevre kirliliğine dikkat çekmek ve doğal alanları korumak amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan "Temizle, Yeşert, Koru" seferberliği, Nilüfer Çayı’nın ardından Kestel ilçesi Osmaniye, Orhaniye ve Saitabat mahallelerini birbirine bağlayan Şelale Caddesi’nde gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar bölgede hummalı bir temizlik çalışması yaptı. Çevreye gelişi güzel atılan atıkları tek tek toplayan Bursalılar, yangına sebep olabilecek olan plastik ve cam şişeleri de çöp torbalarına doldurdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin çok anlamlı bir seferberlik başlattığını söyleyen vatandaşlar, çevre kirliliğinin azaltılması ve doğayı korumak amacıyla çalışmaya katıldıklarını belirtti. "Temizle, Yeşert, Koru" seferberliğinin devam etmesi gerektiğini ifade eden vatandaşlar, proje için Başkan Mustafa Bozbey’e ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.