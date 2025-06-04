Öğrenciler, 2024-2025 eğitim döneminde toplam 10 bin 955 kilogram bitkisel atık yağ ve bin 263 kilogram atık pil toplayarak doğanın korunmasına önemli katkı sağladılar.

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile çocuklarda çevre bilinci oluşturmak amacıyla düzenlenen Bitkisel Atık Yağ ve Atık Pil Toplama yarışmalarında kazanan okullar belli oldu. Nilüfer Barış Meclisi’nde gerçekleştirilen ödül töreninde dereceye giren okullara ödülleri verildi.

Törene Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Sadrettin Çelik ve Aydın Narin, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Zerrin Güleş, Şirin Arıbaş ve Serpil Altun ile yarışmanın paydaşları Kolza Biodizel Güney Marmara Sorumlusu Haydar Eroğlu ve Atıksa Entegre Atık Yönetimi Firma Sahibi Erhan Akkuş katıldı.

"Daha temiz bir dünya için çalışıyoruz"

Törende konuşan Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüferlilerin doğaya, çevreye, hayvanlara ve insanlara saygı duyan bir anlayışa sahip olduğunu vurguladı. "Çocuklarımızın çevre bilincini geliştirmek önceliklerimizden bir tanesi. Geleceğe daha temiz bir dünya bırakmak için bu yarışmaları düzenliyoruz" diyen Başkan Şadi Özdemir, 2012 yılından beri sürdürdükleri bu etkinliğin önemine dikkat çekti.

Nilüfer’deki 64 mahalle muhtarlığında, okullarda, sitelerde ve belediye hizmet binalarında atık yağ bidonları bulunduğunu hatırlatan Başkan Şadi Özdemir, toplanan atık yağların çevreci yakıt olan biodizele dönüştürüleceğini belirterek, "Bu yağlar biodizele dönüşecek. Böylece atık yağların tekrar kullanımının önüne geçerek, insan sağlığını koruyacağız" ifadelerini kullandı.

Atık pillerin gelişigüzel atılmasının hem çevreye hem de insan sağlığına büyük zarar verdiğini söyleyen Başkan Şadi Özdemir, "Gençlerimiz bu eğitim döneminde bin 263 kilogram atık pil toplayarak önemli bir başarı gösterdi" dedi. Başkan Özdemir, toplanan atık yağ ve pil oranlarının önümüzdeki yıllarda daha da artması temennisinde bulundu.

Nilüfer İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sadrettin Çelik de, yarışmaya katılan öğrencilerle gurur duyduklarını belirterek, "Onlar geleceğin örnekleri olacak" dedi.

Yarışmanın paydaşlarından Kolza Biodizel firmasının Güney Marmara Sorumlusu Haydar Eroğlu da, öğrencilerin topladığı 10 bin 955 litre bitkisel atık yağın 165 bin kişinin bir yılda kullanacağı suyu kurtardığını açıkladı. Atıksa Entegre Atık Yönetimi Firma Sahibi Erhan Akkuş ise bir atık pilin doğada 4 metrekarelik toprağı kirlettiğine dikkat çekerek, öğrencilerin bu pilleri toplama kutusuna atarak birer kahraman olduğunu ifade etti.

Kazanan okullar açıklandı

Bitkisel Atık Yağ Toplama Yarışması’nda devlet okulları kategorisinde birincilik Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlkokulu ve Ortaokulu'nun oldu. İkinciliği Çalı İlkokulu, üçüncülüğü ise Zekai Gümüşdiş Ortaokulu aldı. Özel okullar kategorisinde ise birincilik Çağdaş Öncü Okulları’nın olurken, Özel 3 Mart Azizoğlu İlkokulu ve Ortaokulu ikinci, Bursa Özel Final Okulları üçüncü oldu.

Atık Pil Toplama Yarışması’nda ise birincilik Koç Ortaokulu’nun oldu. Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlkokulu ve Ortaokulu ikinci, Ali Karasu İlkokulu üçüncü sırada yer aldı.

Tören sonunda Belediye Başkanı Şadi Özdemir, yarışmanın paydaşları olan Kolza Biodizel ve Atıksa Entegre Atık Yönetimi temsilcilerine günün anısına hediye takdim etti.