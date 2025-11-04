Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Osmangazi Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından Tapu Kaydı Bursa İli Osmangazi İlçesi Ahmetbey Mah. Aç Koyanlar Mevkii 10029 Ada 4 Parselde Kayıtlı 4.795,57 m²’lik tarlayı satışa çıkardı. 6 milyon 400 bin TL rayiç değer olan gayrimenkul 1.Artırma: 18.11.2025 tarihinde saat 09:40-09:45 arasında ve 2.Artırma: 25.11.2025 tarihinde saat 09:40-09:45 arasında olmak üzere satışa çıkarıldı.

İşte o ilan;

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

Osmangazi Sosyal Güvenlik Merkezi

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

Satılmasına karar verilen gayrimenkulün, DOSYA NO : 2025/08

1-) Tapu Kaydı: Bursa İli Osmangazi İlçesi Ahmetbey Mah. Aç Koyanlar Mevkii 10029 Ada 4 Parselde Kayıtlı 4.795,57 m² Tarla

2-) İmar Durumu ve Önemli Özellikleri : Gayrimenkul yamuk formda ve eğimsiz topoğrafyaya sahiptir. Mahallinde yapılan incelemede, taşınmaz üzerinde geneli yetişkin durumda, 50-60 adet incir ağacı ekilidir. Sınırları, tel-çit vb. herhangi bir şey ile çevrili değildir. Taşınmaz batı cepheden ~67 metre kadastral yola, doğu cepheden ise mahallinde açılan yola ~50 metre cephesi bulunmaktadır.

SATIŞ ŞARTLARI :

a-) İhalenin yapılacağı yer gün ve saat : İnönü Cad. No: 114 Osmangazi SGM 4.kat konferans salonu Osmangazi/BURSA

1.Artırma: 18.11.2025 tarihinde saat 09:40-09:45 arasında

2.Artırma: 25.11.2025 tarihinde saat 09:40-09:45 arasında

b-) Gayrimenkulün artırmaya esas rayiç değeri : 6.400.000,00 KDV:% 10

c-) Birinci açık artırmada tayin edilen zamanda gayrimenkul üç defa bağırıldıktan sonra teklif olunan en yüksek bedel rayiç bedelin %75 ve takip masrafları tutarını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir. Bedel bu miktarı bulmasa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 7 gün sonra aynı yer ve saatte yapılacak ikinci açık arttırmada rayiç bedelin % 50 ve takip masrafları tutarını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir. Şu kadar ki birinci açık arttırmada istekli çıkmaz ve pey sürülmezse ikinci açık arttırmada 6183 sayılı kanunun 94.maddesi gereğince birinci açık arttırmadaki şartlar aranacaktır

d-)Artırmaya iştirak edeceklerden muhammen bedelin % 7,5’ i nispetinde teminat alınır. Teminat olarak 6183 sayılı Kanunun yasanın 10 uncu maddesinin birinci 1. ila 4. bentlerinde sayılanlar kabul edilecektir. Satış peşin para ile yapılacak olup, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye harcı, damga vergisi, kdv, tapu alım ve satım harcı ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

e-) Satışa iştirak etmek isteyenlerin yanlarında resmi dairelerce kabul edilebilir kimlik belgesi veya katılımın tüzel kişilik adına olması halinde yetki belgesi ile yeterli teminatlarını ihaleden önce Satış komisyonuna yatırılması zorunludur. Müdürlüğümüz personeli ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınları ihaleye katılamazlar.

f-) İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar, teklif ettikleri bedel ile son ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan ayrıca %5 faiz den mesul olacaklardır. İhale farkı ve faizi ayrıca bir hükme hacet olmaksızın Müdürlüğümüzce tahsil edilecektir .Bu fark varsa önce teminat bedelinden alınacaktır.

g-) Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği Osmangazi SGM İcra Satış Servisinde açık olup, masrafı verildiğinde bir örneği gönderilebilir.

h-) İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri olup da tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine geçer.

ı-) İhaleye iştirak edecek istekli, ihalede her artırımda en az 1.000,00-TL pey sürecektir.

i-)Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve kabul etmiş sayılacakları, bilgi almak isteyenlerin 2025/08 sayılı satış dosya numarası ile İcra Satış Servisine başvurmaları ilan olunur. 29/09/2025