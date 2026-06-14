Gün boyu süren yoga, step, bisiklet, zumbanın yanı sıra çeşitli yarışmalar da gerçekleştirildi.

Nilüfer Belediyesi, "Hareket et, iyi hisset" sloganıyla ücretsiz açık hava spor etkinliği düzenledi. Düzenlenen etkinlik, sabah saatlerinde yoga ile başladı. Egzersizler, step ve bisikletle devam etti. Spor aktivitelerinin yanı sıra alanda çeşitli yarışmalar da düzenlendi. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz de dereceye girenlere hediyeler takdim etti. Açık havada hem spor yapıp hem de sosyalleşme imkanı bulan Nilüferliler, keyifli bir gün geçirdi.

Kaynak: BÜLTEN