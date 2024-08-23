Nilüfer Belediyesi, imara aykırı yapılarla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Belediyeye bağlı ekipler Alaaddinbey ve Tahtalı mahallelerinde toplam bin 200 metrekarelik iki kaçak yapıyı daha yerle bir etti.

Nilüfer Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü, ekiplerinin saha tespitleri ve vatandaşların ihbarlarını titizlikle değerlendirerek kaçak yapılarla etkin mücadelesini sürdürüyor.

Özellikle tarım alanları üzerine inşa edilen imara aykırı yapılara göz açtırmayan Nilüfer Belediyesi, Alaaddinbey Mahallesi’nde bin 850 metrekare, Tahtalı Mahallesi’nde ise 350 metrekarelik alanda kurulu iki kaçak yapıyı daha yıktı.

Nilüfer Belediyesi’ne bağlı ekipler, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yıkım çalışmalarında, zabıta ve polis kontrolü eşliğinde iki kaçak yapıyı daha kullanılamaz hale getirdi.