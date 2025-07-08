

Nilüfer Belediyesi, kenti daha temiz ve estetik bir görünüme sahip olması için görüntü kirliliğine neden olan izinsiz afiş çalışmalarına karşı kararlı mücadelesini sürdürüyor.Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kentin dört bir yanında yürüttükleri denetimlerle yasa dışı afişlere göz açtırmıyor. Kent genelinde gerçekleştirilecek her türlü afiş çalışması için ilgili birimlerden izin alınması zorunluluğu bulunuyor.

Nilüfer Belediyesi Reklam İlan ve Tanıtım Yönetmeliği, ana arterler, meydanlar ve halka açık diğer alanlara izinsiz afiş asılmasını yasaklıyor. Bu kurala uymayarak kent estetiğini olumsuz etkileyen, çevre ve görüntü kirliliğine yol açan reklam tabelalarına, el ilanlarına ve brandalara zabıta ekipleri müdahale ediyor.



Mevzuata aykırı bu materyaller toplanırken, sorumlu kişi veya kurumlar hakkında da gerekli yasal işlemler uygulanıyor.

Kentte görüntü kirliliği oluşturan, izinsiz afiş asan kişi veya kurumları gören vatandaşlar, Nilüfer Belediyesi'nin 444 16 03 numaralı Çağrı Merkezi’nden ya da Nilüfer Her Yerde mobil uygulaması üzerinden şikayette bulunabilir.