Sancaktepe’de Samandıra, Sarıgazi ve Yenidoğan bölgesi olmak üzere 3 farklı noktada kurulan alanlarda çok sayıda vatandaşa aşure dağıtıldı. Samandıra Meydanında vatandaşa aşure dağıtan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, "Kaynattığımız aşuremiz ülkemizin birliğine beraberliğine ve kardeşliğine vesile olsun" dedi.

Sancaktepe Belediyesi tarafından, Muharrem Ayı dolayısıyla ilçenin 3 farklı noktasında yaklaşık 10 bin kişiye aşure dağıtımı gerçekleştirildi. Aşure ikramının yapıldığı noktalardan biri olan Samandıra Meydanında kurulan çadırda dağıtılan aşureye vatandaşın ilgisi yoğun oldu. Çok sayıda vatandaşa aşure dağıtılan etkinliğe Sancaktepe Belediye Belediye Başkanı Alper Yeğin de katıldı. Başkan Yeğin kazanın başına geçerek vatandaşa aşure dağıttı.

Basın açıklamada bulunan Başkan Yeğin, "Bugün 3 bölgede aşure ikramımız oluyor. Muharrem Ayı’nda tutulan oruçlardan sonra toplumumuzun inancı gereği aşureleri kaynatıyoruz. Birlik beraberlik ve kardeşliğimizin pekişmesi amacıyla Sancaktepe Belediyesi olarak bugün 3 meydanımızda komşularımıza aşure ikram ediyoruz. Komşularımız mutlu, biz de hizmet etmekten keyif alıyoruz. Toplumun bütün kesimlerine eşit ve adil şekilde yaklaşmaya çalışıyoruz. Muharrem Ayı’nda Cemevlerimizde mahalle evlerimizde oruç açma lokmalarında komşularımızla beraberdik. Kaynattığımız aşuremiz ülkemizin birliğine beraberliğine ve kardeşliğine vesile olsun. Bir arada yaşamak kıymetli bir şey" dedi.