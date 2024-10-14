Nilüfer Belediyesi, tarımsal üretimin önemine dikkat çekmek ve sürdürülebilir tarım politikaları geliştirmek amacıyla “Tarımsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Çalıştayı” düzenliyor. Üç gün sürecek olan çalıştay, NİLKOOP iş birliğiyle gerçekleştiriliyor ve tarım ile kooperatifçilik alanındaki çalışmalara yön vermeyi hedefliyor.

Çalıştayın açılışına Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Bursa Milletvekilleri Orhan Sarıbal, Hasan Öztürk, Kayıhan Pala, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Metin Tunçel, akademisyenler ve tarım paydaşları katıldı.

Başkan Özdemir, konuşmasında tarım alanlarının korunması ve kooperatifçiliğin desteklenmesi konularına vurgu yaptı. Nilüfer’de toprak analizleri yapıldığını ve uygun ürünlerin belirlenerek üretimin teşvik edildiğini ifade eden Özdemir, Hasanağa Gıda Merkezi’nin önemine de dikkat çekti.

Özdemir, kooperatifleşmenin çiftçilere satış güvencesi sağlayacağını, kırsalda kooperatifler kurmayı planladıklarını belirtti. Gençleri tarıma teşvik etmenin önemine de değinen Özdemir, sürdürülebilir bir yaşamın tarımla mümkün olduğunu vurguladı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Türkiye'nin tarımsal hammadde üretimindeki geleceği değerlendirdi. CHP Bursa Milletvekilleri, Nilüfer’in tarımsal potansiyelinin korunmasının önemine dikkat çekti.

NİLKOOP Başkanı Süleyman Ayyılmaz, çalıştayda elde edilecek bilgilerin tarım ve kooperatifçilik politikalarına rehberlik edeceğini söyledi. Tarım Yazarı Ali Ekber Aydın, tarımın umudu olduğunu belirtti ve bu alandaki zorlukların aşılabileceğini ifade etti.

Açılışın ardından çeşitli sunumlar gerçekleştirildi. Çalıştay boyunca ortak akıl masa çalışmaları ile yol haritası belirlenmeye çalışılacak ve sonuçlar beyanname olarak sunulacak.