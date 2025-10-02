

Nilüfer Belediyesi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nü unutulmaz bir şölene dönüştürdü. İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi ile İzzet Şadi Sayarel Huzurevi sakinleri, gün boyu müzik ve dansla dolu keyifli anlar yaşadı.



Etkinlik, günün anlamını simgeleyen pasta kesimi ile başladı. Ardından sahneye çıkan sanatçı Esin Akar, Türk Halk Müziği’nin en sevilen eserlerini seslendirdi. Şarkılara eşlik eden huzurevi sakinleri, danslarla adeta gençlik yıllarına döndü.

Katılımcılar yalnızca eğlenmekle kalmadı, aynı zamanda el emeği göz nuru eserlerini de sergileyerek yeteneklerini paylaştı. Bu sayede hem sosyalleşme imkanı buldular hem de "yaşlı değil, yaşam dolu" olduklarını herkese gösterdiler.