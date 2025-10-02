Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, ilçenin önemli ticaret noktalarından biri olan ve ilçede "Sevgiyolu" olarak bilinen Drama Mahallesi Dr. İsmail Hakkı Bilgin Caddesi’nde faaliyet gösteren esnaflarla kahvaltı programında bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, belediyenin Prestij Caddeler Projesi kapsamında Ekim ayının ikinci haftasında hayata geçirilmesi planlanan "Sevgiyolu Projesi" kamuoyuna tanıtıldı.

Programa, AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Gültekin Saygısever, Belediye Başkan Yardımcıları Bora Akın, İlyas Aksoy ve Ömer Galip Pınar ile belediye birim müdürleri de katıldı.

"Ortak akılla, birlikte yöneteceğiz"

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Fatih Karabatı, projelerin öncelik sırasına göre hayata geçirileceğini vurgulayarak, esnafın görüş ve taleplerine önem verdiklerini belirtti. Başkan Karabatı, "Biz ‘ben yaptım oldu’ anlayışıyla değil, ortak akıl ve iş birliğiyle Karacabey’i geleceğe hazırlamak istiyoruz. Sevgiyolu Projesi, sadece fiziki bir düzenleme değil; aynı zamanda esnafımızın, vatandaşımızın beklentilerini karşılayan bir dönüşüm olacak. Ne iş yaparsak yapalım, halkımızla, esnafımızla ve sivil toplum kuruluşlarımızla yapacağız." dedi.

"İlçemize görsel anlamda değer katacak"

Karabatı, Sevgiyolu Projesi’nin Ekim ayının ikinci haftasında başlatılacağını ve 1,5 - 2 ay içinde tamamlamayı hedeflediklerini açıkladı. Projenin tamamlanmasıyla Sevgiyolu’nun modern bir görünüme kavuşacağını söyleyen Karabatı, "Bu çalışma görsel anlamda ilçemize değer katacak. İlçemiz genelinde yapılması planlanan prestij yolu caddesi projeleri 8 etap olarak planlandı. Cumhuriyet Meydanı'na açılan, ilçemizin tek yayalaştırılmış ve ticari hareketliliğin en yoğun olduğu sokak olan Sevgi Yolu, "Prestij Cadde Projesi" kapsamında ilçemizin birinci prestij sokak uygulaması olarak belirlendi. Kısacası Karacabey’imizin kalkınması için her adımı birlikte atacağız. İlçemizde belirlenen lokasyonlarda benzer prestij caddeleri oluşturarak ilçemizi cazibe merkezi haline getireceğiz. En önemli amacımız, ‘beyaz yaka’ diye tabir edilen çalışan kesimi Karacabey’de tutabilmek ve sosyal yaşamı güçlendirmektir." ifadelerini kullandı.

Programda ayrıca Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Galip Pınar, Sevgiyolu Projesi’nin teknik detaylarıyla ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Pınar, yapılacak çalışmaların esnafın ticaretine engel olmadan, en kısa sürede tamamlanacağını ve bölgenin yepyeni bir kimliğe kavuşacağını söyledi.

Başkan Karabatı, toplantının sonunda esnaflardan gelen talep ve önerileri tek tek not aldıklarını belirterek, "Makul olan her fikri dikkate alıyor, önemsiyoruz. Karacabey’i geleceğe taşıyacak projeleri, birlik ve beraberlik içinde hayata geçireceğiz." diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: BÜLTEN