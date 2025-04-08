Nilüfer Belediyesi, Almanya'nın Hanau Belediyesi ve Hanau Nilüfer Dostluk Derneği'nin iş birliğiyle Avrupa Birliği (AB) destekli “Türkiye - Almanya Gençlik Değişimi Programı”nı başlattı. İki etaplı programın ilk bölümü, 2-8 Nisan tarihleri arasında Nilüfer’de düzenleniyor. Nilüfer’in kardeş kenti Hanau ile Nilüfer'den toplam 10'ar gencin katıldığı programda, kültürler arası dayanışma, çoğulculuk, ırkçılık ve aşırıcılıkla mücadele gibi çeşitli konularda çalışmalar yapılıyor.

Programa katılan gençler, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’i ziyaret etti. Nilüfer “Barış Meclisi”nde gerçekleşen ziyarete, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Okan Şahin, Serpil Altun ve Emre Karagöz de katıldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Almanya’da çok sayıda Türk vatandaşının yaşadığını belirterek, iki ülke arasındaki güçlü bağların varlığını vurguladı. Bu programın, gençler arasındaki iletişimi güçlendirme açısından önemli bir adım olduğunu ifade eden Başkan Özdemir, gençlerin bakış açılarına büyük değer verdiklerini söyledi. Başkan Özdemir, Hanau Belediyesi’ne ve bu köprüyü güçlendiren AB’ye teşekkür ederek, gençlerin artık fahri elçiler olduklarını ve bu ilişkilerin büyütülerek sürdürülmesi gerektiğine inandığını vurguladı. Ayrıca, tüm katılımcı gençlere de teşekkürlerini sundu.

Hanau Nilüfer Dostluk Derneği Başkanı Mehmet Kuşçu ise iki kent arasında önemli bir proje gerçekleştirdiklerini söyledi. Çalışmalar neticesinde mutlu insanlar gördüklerini anlatan Kuşçu, “Türkiye ve Almanya arasında herhangi bir önyargı kalmaması için çalışacağız” dedi.

Hanau Belediye Başkanı Claus Kaminsky'nin dostluk mesajlarını içeren mektubunun okunmasıyla ziyaret sona erdi. İki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmeyi hedefleyen programın ikinci etabı ise 28 Nisan - 4 Mayıs tarihleri arasında Hanau’da gerçekleştirilecek.