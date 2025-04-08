TMMOB’a bağlı 8 meslek odasıyla protokol yapan belediye, şehircilikten mimarlığa birçok alanda teknik destek alacak.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ile Elektrik, Harita ve Kadastro, İnşaat, Jeoloji, Jeofizik, Makina Mühendisleri, Mimarlar ve Şehir Plancıları Odası temsilcileri arasında imzalanan protokol, kentsel dönüşümden çevre korumaya kadar birçok konuda ortak çalışma zemini oluşturacak.

Vatandaşa Kolaylık, Şehre Kalite

Protokol ile belediyeye sunulan projelerde meslek odalarının görüşleri alınacak, teknik süreçler daha hızlı ve sağlıklı işleyecek. Bu sayede hem vatandaşların işlemleri kolaylaşacak hem de Nilüfer’in yapı kalitesi yükselecek. Aynı zamanda kültürel, tarihi ve doğal miras da koruma altına alınacak.