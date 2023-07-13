Nilüfer Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlara yönelik “Sağlıklı Yaşlanıyoruz” programı başlattı. Kırsal mahallelere giden Nilüfer Belediyesi sağlık ekipleri, talep eden vatandaşlara tansiyon ve kan şekeri ölçümü yaparken, diyetisyen tarafından da sağlıklı beslenme tavsiyeleri veriliyor.

Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlara yönelik gerçekleştirdiği hizmetlere bir yenisini daha ekledi. “Sağlıklı Yaşlanıyoruz” programı çerçevesinde kırsal mahallelere giden Nilüfer Belediyesi sağlık personeli, talep eden vatandaşlara tansiyon ve kan şekeri ölçümü yapıyor. Kurum hekimleri tarafından genel sağlık ile ilaç kullanımı hakkında bilgilendirmenin de yapıldığı “Sağlıklı Yaşlanıyoruz” programı çerçevesinde ayrıca, diyetisyen tarafından vatandaşlara sağlıklı beslenme tavsiyeleri veriliyor. Gün boyu mahallede bulunan sağlık ekipleri, yürümede güçlük yaşayan vatandaşların evlerine giderek de, sağlık desteğinde bulunuyor. Nilüfer Belediyesi Sağlık Hizmetleri Bürosu’na bağlı ekipler, çıkan sonuçlara göre vatandaşlara gereken uyarı ve bilgilendirmeleri yapıyor.

İrfaniye, Güngören ve Korubaşı mahalleleriyle başlayan “Sağlıklı Yaşlanıyoruz” programı, Kayapa Mahallesi ile devam etti. Kayapa Ortaokulu bahçesine giden Nilüfer Belediyesi sağlık ekipleri, vatandaşların talepleri çerçevesinde ölçümlerini gerçekleştirdi. Uygulamadan memnuniyetini dile getiren mahalle sakinleri, Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür etti. Sıcak yaz günlerinde evlerinden çıkamadıklarını ifade eden mahalle sakinleri, mahallelerinde yapılan uygulamanın kendileri için büyük kolaylık olduğunu ifade ettiler.

18 Temmuz Salı günü Atlas Mahallesi’nde devam edecek olan “Sağlıklı Yaşlanıyoruz” programı, 20 Temmuz’da Fadıllı, 25 Temmuz’da, Gökçe, 27 Temmuz’da Ürünlü, 1 Ağustos’ta Çaylı, 2 Ağustos’ta Akçalar, 3 Ağustos’ta Yaylacık, 8 Ağustos’ta Işıktepe, 9 Ağustos’ta Yolçatı, 10 Ağustos’ta Minareliçavuş, 15 Ağustos’ta Gölyazı, 17 Ağustos’ta Başköy ve Karacaoba, 22 Ağustos’ta Kurtuluş, 24 Ağustos’ta Demirci, 29 Ağustos’ta Dağyenice ve 31 Ağustos Perşembe günü de Unçukuru ile Maksempınar mahallelerinde gerçekleştirilecek.