Karacabey Belediyesi, Ramazan ayında sosyal dayanışmayı büyütüyor. Her gün 1000 kişilik sıcak iftar yemeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak, ayrıca Halk Lokantası'nda Ramazan ayı boyunca her gün 350 kişilik halk iftarı düzenlenecek. Erzak ve kömür yardımları sürecek, kılık kıyafet ile eşya destekleri de kesintisiz devam edecek. Belediye Başkanı Fatih Karabatı, 'Ramazan ayı; paylaşmanın ve kardeşliğin en yoğun yaşandığı müstesna bir zaman dilimidir. Hiçbir hemşehrimizi yalnız bırakmayacağız.' dedi. Karabatı ayrıca, hayırseverleri de aşevine bağış yapmaya davet etti.

Karacabey'de Ramazan ayı, sosyal dayanışmanın ve paylaşmanın en güçlü şekilde yaşandığı bir dönem olmaya hazırlanıyor. Karacabey Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, mübarek ay boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik desteklerini artırarak sürdürecek. Planlanan çalışmalar kapsamında gıdadan ulaşıma, ayni yardımlardan sağlık desteklerine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunulacak.

Ramazan ayı boyunca her gün yaklaşık 1000 kişilik paketlenmiş sıcak iftar yemeği hazırlanarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak. Hijyenik şartlarda hazırlanan yemekler, ekipler tarafından titizlikle dağıtılarak birçok ailenin sofrasına bereket olacak. Özellikle yaşlı, engelli, yalnız yaşayan ve ekonomik zorluk yaşayan vatandaşların iftar sofraları belediyenin desteğiyle kurulacak.

Her gün 350 kişilik halk iftarı

Bu yıl ayrıca Ramazan boyunca her gün 350 kişilik halk iftarı düzenlenecek. İftar programları, Kaymakamlık arkasında bulunan Halk Lokantası'nda gerçekleştirilecek. Tüm vatandaşlara açık olacak iftar sofralarında ilçe halkı aynı masa etrafında buluşarak Ramazan'ın manevi atmosferini birlikte yaşayacak.

Erzak dağıtımları devam ediyor

Temel gıda ürünlerinden oluşan erzak paketleri Ramazan boyunca ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmaya devam edecek. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, tespit edilen ailelere düzenli olarak destek sağlayarak mutfaklara katkı sunacak.

Yanı sıra Karacabey Belediyesi, kış ayları süresince ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı yaparak ısınma ihtiyaçlarını karşıladı. Soğuk kış günlerinde yapılan bu destekle birçok hanenin mağduriyet yaşamasının önüne geçildi. Kömür desteğinin devam edeceği bildirildi.

Kılık kıyafet ve eşya yardımları sürüyor

Yıl boyunca devam eden kılık kıyafet ve eşya yardımları Ramazan ayında da kesintisiz sürecek. İhtiyaç sahiplerine ulaştırılan ayni yardımlarla sosyal destek ağı genişletiliyor.

Ayrıca eğitimine devam eden öğrenciler ile sağlık hizmetlerine erişmesi gereken hasta vatandaşlar için ulaşım desteği sürdürülüyor. Bununla birlikte ihtiyaç halinde tekerlekli sandalye ve hasta yatağı temini de sağlanarak dezavantajlı bireylerin yaşam şartları iyileştiriliyor.

Başkan Karabatı'dan hayırseverlere çağrı

Ramazan ayında hayırsever vatandaşların aşevine yaptıkları bağışlar belediye aracılığıyla titizlikle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Böylece hem yardımlar güvenli ve düzenli bir sistem içinde dağıtılacak hem de hayırseverlerin destekleri doğru adreslere ulaştırılarak işleri kolaylaştırılacak. Ayrıca Kaymakamlık arkasındaki Halk Lokantamızda her gün 350 kişilik halk iftarı vereceğiz.

Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Ramazan ayı dolayısıyla yaptığı açıklamada, hayırseverlere de destek çağrısında bulundu. Karabatı, 'Ramazan ayı; paylaşmanın, yardımlaşmanın ve kardeşliğin en yoğun şekilde yaşandığı müstesna bir zaman dilimidir. Karacabey Belediyesi olarak her zaman hemşehrilerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Ramazan boyunca her gün 1000 kişilik sıcak iftar yemeğimizi ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Teravihlerde ikramlarımız olacak, erzak dağıtımlarımız sürecek.

Kış aylarında kömür yardımlarımızı gerçekleştirdik. Bu desteğimiz sürecek. Kılık kıyafet ve eşya desteklerimiz kesintisiz devam ediyor. Öğrencilerimize ve hasta vatandaşlarımıza ulaşım desteği sağlıyor, ihtiyaç halinde tekerlekli sandalye ve hasta yatağı temin ediyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bu vesileyle tüm hayırsever hemşehrilerimizi aşevimize bağış yapmaya davet ediyorum. Yapılan her bağışı ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak hem dayanışmayı büyütüyor hem de gönüller arasında köprü kuruyoruz. Ramazan ayının ilçemize, ülkemize ve tüm İslam âlemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum.' ifadelerine yer verdi.