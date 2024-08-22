Kadınların sosyalleşmesi ve mahalle kültürünün yaşatılması için Nilüfer Belediyesi tarafından desteklenen mahalle kadın dernekleri, drama etkinliğinde buluştu.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, eşitlikçi politikası gereği kadınların her alanda sesinin duyulması ve güçlenmesi için çeşitli çalışmalar yürütmeyi sürdürüyor. Nilüfer Belediyesi, ilçedeki mahalle kadın derneklerinin sosyo-kültürel anlamda gelişmeleri ve mahalle kültürünü yaşatabilmeleri adına iletişim çalışmaları, sosyal kültürel etkinlikler, geziler ve uzmanlar eşliğinde eğitimler düzenliyor.

Bu kapsamda Nilüfer Belediyesi ve Çağdaş Drama Derneği iş birliği ile Nilüfer Mahalle Kadın Dernekleri üyelerine yönelik iletişim ve takım çalışması etkinliği düzenlendi.

Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde yapılan etkinlikte kadınların kişisel farkındalıklarını artırması ve takım çalışmalarındaki sorunların çözüme kavuşturulmasında yardımcı olması amacıyla drama atölyesi gerçekleştirildi. Eğitmenler eşliğinde yapılan etkinlikte, doğaçlama ve canlandırmayla sahneleme ve iş birliği becerilerini geliştirdiler. Kadınlar, interaktif bir şekilde etkinlikte yer alarak, birbirlerini tanıma fırsatı buldu.