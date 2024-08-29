Nilüfer Belediyesi tarafından Görükle Mahallesi’nde açılan Nilbel Kafe, düzenlenen törenle hizmete başladı. Uygun fiyatları ve kaliteli hizmetiyle dikkat çeken kafe, özellikle öğrenciler ve bölge sakinleri için yeni bir buluşma noktası olmayı hedefliyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet veren Nilüfer Belediyesi, Nilbel Kafe ile ekonomik ve keyifli bir ortam sunarak, gençlerin yoğun ders temposuna ara verebileceği bir mekan yarattı.

Nilüfer Belediyesi Koza Kütüphanesi’nin giriş katında hizmet veren kafenin açılış törenine, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, eşi Nuray Özdemir, CHP Bursa Milletvekilleri Orhan Sarıbal ve Prof. Dr. Kayıhan Pala, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve birçok davetli katıldı. Başkan Özdemir, açılış konuşmasında kentin ihtiyaçlarına uygun projeler üretmeye devam ettiklerini belirterek, Nilbel Kafe'nin bu anlayışın en somut örneklerinden biri olduğunu vurguladı. Ayrıca Görükle’de yakında açılacak Kent Lokantası’nın müjdesini verdi.

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve diğer konuşmacılar da Nilbel Kafe’nin gençlerin yaşamını kolaylaştıracağına dikkat çekti. Törenin sonunda Başkan Özdemir, konuklara kendi elleriyle kahve ikram etti.