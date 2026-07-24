Yangın döneminde hava gücünün verimli biçimde kullanılabilmesi maksadıyla Yenişehir Havalimanı’nda denetlemelerde bulunan Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan, uçuş ekibinden icra edilecek hava operasyonları hususunda malumat aldı. Şahan, tetkiklerin akabinde İnegöl Orman İşletme Müdürü Şerafettin Akşahin’den uçakların konuşlandırılma süreci ve yürütülen eşgüdüm faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Yangın söndürme faaliyetlerinde hava ve kara unsurlarının uyumlu şekilde çalışmasının mühim olduğuna vurgu yapan Şahan, ekiplerin etkin, süratli ve emniyetli müdahale kaideleri çerçevesinde vazife yapması adına lüzumlu talimatları verdi.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü personelinin, orman yangınlarına karşı 7 gün 24 saat görev başında olduğu aktarıldı.