Ajans Press’in 1-30 Nisan tarihleri arasında 15 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalları ve internet haber sitelerinde en çok haber olan içerikleri çıkardığı araştırmada; TOGG, TGC Anadolu, Tesla ve seçim çalışmaları öne çıktı.

Medya takip kurumu Ajans Press, medyada en çok konuşulan haber başlıklarını çıkardı. Ajans Press’in 1-30 Nisan tarihleri arasında 15 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalları ve internet haber sitelerinde en çok haber olan içerikleri çıkardığı araştırmada, ilgili içeriklerde medyaya binlerce haber yansıdı. Seçim öncesi son düzlüğe girilirken, proje açılışlar hız kazandı. Türkiye’nin en çok konuştuğu başlıklar aşağıdaki şekilde oldu;

Eski ABD Başkanı Donald Trump, yetişkin filmleri yıldızı bir kadınla girdiği ilişki sonrası “sus payı” ödediği suçlamasıyla ilgili hakim karşısına çıktı.

İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına kurşunlar isabet etti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bir şantiye görevlisinin hırsızları kaçırmak için silahını ateşlediği ve kurşunların binaya isabet ettiği belirtildi.

Dünyanın ilk SİHA gemisi ve Türkiye’nin en büyük askeri gemisi olan TGC Anadolu, İstanbul’da halkın ziyaretine açıldı.

2022 yılında üretime geçen, ön siparişleri ise 2023 Mart ayında alınan TOGG’un ilk teslimatları Nisan ayı itibariyle başladı.

ABD’li elektrikli otomobil devi Tesla, Türkiye’de satışlara başladı.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe Alagöz Holding Avrupa Şampiyonu oldu.

Arnavutluk’un iade ettiği Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, Türkiye’ye getirildi.

Sudan’ın başkenti Hartum’da ve farklı noktalarda ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında günlerdir süren gerginlik çatışmaya dönüştü.

Yüksek Seçim Kurulu, geçici aday listesini yayınladı. Buna göre 14 Mayıs’ta yapılacak milletvekili genel seçimlerinde 24 parti ve 152 bağımsız milletvekili yarışacak.

Türkiye’nin metre altı çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydusu İMECE, ABD’nin California eyaletinde bulunan Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü’nde uzaya fırlatıldı.

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı açıldı. İki şehir arasındaki demiryolu ile 12 saat olan seyahat süresi 2 saate inecek.

Karadeniz gazı devreye alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğalgaz tüketiminde ilk 25 metreküpün 1 yıl süre ile ücretsiz olacağını ve önümüzdeki 1 aylık tüketimin tamamen ücretsiz olacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen TEKNOFEST’te Türkiye’nin uzay yolcularını açıkladı. İlk uzay yolcuları Tuva Cihangir Atasever ve Alper Gezeravcı oldu.