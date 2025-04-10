Kar kalınlığının ise 10-15 santimi bulabileceği kaydedildi. Olumsuz hava şartlarının etkili olacağı bildirilen Ankara'da, okulların tatil edilip edilmeyeceği merak edildi. Ankara Valisi Vasip Şahin, kar yağışı ve fırtına beklentisi nedeniyle Ankara genelinde yarın (11 Nisan Cuma günü) için verilen kararı açıkladı.

Meteoroloji uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, Ankara'da hava sıcaklıklarının -5 dereceye kadar düşeceğini belirterek, kar kalınlığının 10-15 santimi bulabileceğinin altını çizdi.

"Cuma günü saat 15.00-16.00'ya kadar Ankara'da aralıklarla kar yağışının görülmesini bekliyoruz" diyen uzman isim, Başkent'te hafta sonu da hafif kar yağışı ihtimali bulunduğunu söyledi.

Meteoroloji'den gelen peş peşe uyarıların ardından öğrenciler, Ankara'da yarın okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak etti. Ankara Valisi Vasip Şahin, konuyla ilgili vatandaşları bilgilendirdi.

Şahin, kar yağışı ve fırtına beklenen Ankara genelinde eğitimle ilgili yarın için verilen kararı duyurdu.

Şahin, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; İlimizde yarın (Cuma) ilk saatlerden itibaren başlayacak kar yağışının öğle saatlerine kadar etkili olması, yer yer 15 cm’ye kadar kar örtüsü bırakması ve ayrıca kuvvetli rüzgar ve fırtına (40 ilâ 60 km/h ) beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuz şartlardan evlatlarımızın etkilenmemeleri ve mağdur olmamaları için Valiliğimize bağlı, özel ve kamu her derecedeki eğitim-öğretim kurumlarıyla kurslarda eğitime, İl genelinde 1 gün ara verilmiştir.

10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadın kamu görevlileri ile hamile ve engelli kamu görevlileri idari izinli sayılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."