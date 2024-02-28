Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun (NKT) sahneye koyduğu “1984”, Ankara Akün Sahnesi’nde seyirciyle buluştu. Çok sayıda ödüle değer görülen oyun, Ankaralı seyirciden büyük alkış aldı.

Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun sahneye koyduğu “1984” isimli oyun, Ankara turnesinde büyük ilgi gördü. Birçok ödüle değer görülen ve Tiyatro Eleştirmenleri Birliği tarafından ‘Yılın Oyunu’ verilen “1984” isimli oyun, çıktığı Ankara turnesinde Akün Sahnesi’nde seyirci karşısına çıktı. Biletleri çıktığı an tükenin oyuna ilgi büyüktü. Gündüz ve akşam olmak üzeri iki kez seyirci karşısına çıkan oyun büyük alkış aldı.

Oyunda NKT oyuncuları Adem Mülazim, Gizem Güçlü, Barış Ayas, Batuhan Pamukçu, Gökhan Kum, Mert Tiryaki, Oğuzhan Ayaz, Pınar Hande Ağaoğlu ve Cihat Temel oynuyor. Ayberk Erkay’ın çevirmenliğini yaptığı oyunu NKT Genel Sanat Yönetmeni Murat Daltaban yönetiyor. Müziklerini Oğuz Kaplangı’nın yaptığı 1984’ün sahne tasarımını Burak Etöz ve Cem Yılmazer, ışık tasarımını Cem Yılmazer, koreografiyi Tan Temel, kostüm tasarımını Tomris Kuzu yapıyor.