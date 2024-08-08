Nokia Hangi Ülkenin

Hangi Ülkenin: Finlandiya

Şirket Tipi: Halka açık şirket (Kamu şirketi)

Kuruluş Tarihi: 12 Mayıs 1865

Kurucusu: Fredrik Idestam, Leo Mechelin

Şehir: Espoo, Uusimaa

Hizmet Bölgesi: Dünya Çapında Hizmet Vermektedir

Önemli Kişiler: Risto Siilasmaa, Rajeev Suri

Alan: Telekomünikasyon, İnternet, Bilgisayar programcılığı

Çalışan Sayısı: 114,256

Yan Kuruluş: Nokia Networks, Nokia Technologies, Alcatel-Lucent, Nokia Bell Labs

Resmi Sitesi: www.nokia.com

Nokia Hakkında Bilgi

Nokia markası Finlandiya’da kurulmuş bir teknoloji firmasıdır. 12 Mayıs 1865 yılında kurulan Nokia telefon üretmektedir. Fredrik Idestam ve Leo Mechelin tarafından kurulmuştur. Nokia dünya çapında hizmet vermektedir.

Şirket, asıl olarak bir kağıt hamuru fabrikası olarak kurulan 151 yıllık geçmişi boyunca çeşitli endüstrilere girmişti ve şu anda büyük ölçekli telekomünikasyon altyapıları ve teknoloji geliştirme ve lisanslamalar üzerine odaklanmaktadır.

Nokia, Helsinki ve New York borsalarında işlem gören halka açık bir firmadır. Nokia, Finlandiya ekonomisinde çok büyük bir rol oynamaktadır. Finlandiya’da önemli bir işveren olarak çok sayıda yerel ortak ve taşeronlarla beraber çalışır. Nokia, Finlandiya’nın GSYİH’sına %1.6 katkıda bulunmuş ve 2006’da Finlandiya’nın ihracatının yaklaşık %16’sını oluşturmuştur. Nokia, GSM ve LTE standartlarının geliştirilmesine yardımcı olmanın yanı sıra taşınabilir telefon endüstrisine önemli bir katkı sağlamıştır ve bir süre için dünyanın en büyük cep telefonu satıcısı olmayı başarmıştır. Nokia’nın hakimiyeti Symbian platformu aracılığıyla akıllı telefon endüstrisine de uzanmış, ancak sonunda rakiplerinin gerisinde kalmıştır.

Nokia, ilerki zamanlarda ki akıllı telefonlarında yalnızca Windows Phone işletim sistemini kullanmak için 2011’de Microsoft’la bir anlaşmaya yapmıştı. Cep telefonu üretim işi, sonuçta toplamda 7,17 milyar dolar bir değerle Microsoft tarafından satın alındı. Nokia’nın eski İcra kurulu başkanı Stephen Elop ve diğer bazı yöneticiler 25 Nisan 2014’te tamamlanan anlaşmanın bir parçası olup Microsoft’un yeni Microsoft Mobile örgütlenmesine katılmış oldular.

Nokia Hangi Ülkenin

Cevap: Finlandiya

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