Vodafone, akıllı telefon sektörünün önde gelen markalarından nubia ile iş birliği yaptı. nubia’nın iki yeni modeli Eylül ayı itibarıyla operatörün mağazalarında ve online platformlarda tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, müşterilerine son teknoloji akıllı telefonlar sunmaya devam ediyor. Operatörün, akıllı telefon sektörünün önde gelen markalarından nubia ile yaptığı iş birliği kapsamında, V50 Design ve Neo 5G olmak üzere iki yeni akıllı telefon modeli Türkiye pazarına sunulacak. Yapılan açıklamaya göre, işlevselliği şık tasarımla birleştiren V50 Design ve Neo 5G, yüksek performanslarıyla dikkat çekiyor. Gelişmiş bağlanabilirlik özelliklerine sahip son teknolojilerle geliştirilen bu yenilikçi modeller, kullanıcılara üst düzey akıllı telefon deneyimi sağlıyor. V50 Design ve Neo 5G modelleri, Eylül ayından itibaren Vodafone Türkiye mağazalarında ve online platformlarda satışa sunulacak. 5G özellikli Neo 5G modeli, faturaya ek 12 ay teklifle satın alınabilecek.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi: “Şirket olarak, müşterilerimize en yeni ve en ileri teknolojileri sunmaya devam ediyoruz. nubia ile yaptığımız iş birliğiyle, en yeni akıllı telefonlarını müşterilerimizle buluşturmak için sabırsızlanıyoruz. V50 Design ve Neo 5G’nin müşterilerimizin dijital yaşam tarzlarını önemli ölçüde geliştireceğine inanıyoruz. 5G’ye hazırlanmanın önemli bir koşulu da müşterilerimizin 5G uyumlu cihaza sahip olması. nubia iş birliğiyle, bu yeni teknolojiyi kullanmak isteyen müşterilerimiz için uygun fiyatlı cihaz alternatifi sunuyoruz. Özellikle 5G özellikli NEO 5G modelini faturaya ek 12 ay teklifle sunuyoruz. Bu uygun fiyatlı cihazla 5G özellikli cihaz portföyümüzü genişletiyoruz.”

İş birliğini değerlendiren ZTE Mobil Cihazlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Jiade Zhu, “Bu önemli lansman için Vodafone Türkiye ile iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yeni modellerimiz V50 Design ve Neo 5G nubia’nın inovasyonun sınırlarını zorlama konusundaki kararlılığını yansıtıyor. Estetiği ve yüksek performansı bir araya getiren yenilikçi akıllı telefonlar sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Modeller hakkında şu bilgiler verildi:

“Markanın inovasyonlarını yansıtan modellerin her biri farklı tüketici ihtiyacını karşılıyor. V50 Design, şıklık ve işlevselliği bir araya getiren bir telefon arayışında olan kullanıcılar için seçenek olarak öne çıkıyor. Neo 5G ise oyunseverler için üstün bağlantı seçenekleri ve yüksek hız sunarken üst düzey bir oyun deneyimi ve özellikleri içeriyor. En son teknolojileri etkileyici bir tasarımla bir araya getiren nubia Neo 5G, olağanüstü performansıyla dikkat çekiyor. Gücünü 2.7 GHz UNISOC T820 işlemciden alan cihaz, kullanıcılara akıcı ve etkileyici bir oyun performansı sunuyor. Neo 5G, kesintisiz bağlantı için akıllı anahtarlama özelliğine sahip Çift SIM 5G desteğiyle kullanıcıların daha hızlı indirme, daha düşük gecikme süresi ve kesintisiz çok oyunculu oyun deneyiminin keyfini çıkarmasını sağlıyor. Ayırt edici sarı göz desenine sahip Phantom Black renginde sunulan fütüristik Mecha tasarımı, şık ve gizemli bir estetik katıyor ve nubia Neo 5G’yi yalnızca bir güç merkezi değil aynı zamanda görsel bir şölen haline getiriyor. Modern ve şık tasarımıyla dikkat çeken nubia V50 Design’ın 6.6 inçlik FHD+ ekranı, kullanıcıya canlı ve net görüntüler sunarken, 50 MP yapay zekâ destekli ana kamerası, profesyonel kalitede fotoğraflar çekme imkânı sağlıyor. Güçlü sekiz çekirdekli işlemcisi, hızlı ve kesintisiz bir performans sunuyor ve 5000 mAh kapasitesindeki bataryasıyla uzun süreli kullanım vaat ediyor. Parmak izi okuyucu ve yüz tanıma gibi güvenlik özellikleriyle de dikkat çeken nubia V50 Design, kullanıcılarına hem güvenliği hem de konforu bir arada sunuyor.’’