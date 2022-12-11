Eğitim-Öğretime başladığı ilk yıldan itibaren “Her sınıfın bir yetim kardeşi var” projesine desteği ile eğitim kurumlarına örnek olan İnegöl Nuri Pakdil İmam Hatip Ortaokulu, şimdi de “Gönül Bağı, İyilikte Buluşalım” ismiyle yeni bir iyilik hareketi başlattı.

OKULDAN ÇEVREYE YAYILAN İYİLİK HAREKETİ

İnegöl Nuri Pakdil İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, "İyilikte Buluşalım" Projesinin ilk adımı olarak Büyükorhan’da bulunan Kınık Ortaokuluna gezi düzenlemiş ve ihtiyaç sahibi öğrencilere, hayırsever velilerin imkanları ile hazırlanan eğitim araç gereçlerini takdim etmişlerdi.

Projenin ikinci adımı olarak mahalle muhtarları ile görüşen Nuri Pakdil İHO Müdürü Ahmet Yakışıklı ve Gönül Bağı proje ekibi, okul çevresinde bulunan ihtiyaç sahibi ailelere ve öğrencilere ulaşmaya başladı.

Projenin tanıtımı için Okul salonunda düzenlenen programa İlçe Milli Eğitim Müdürü vekili, şube müdürü Fırat Korkmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri Serkan Çelik, İsmail Kayışlı, İnegöl Kent Konseyi İyilik Hareketi grubu başkanı Hatice Alkan, İHMED Başkanı Ahmet Taştan, İHH Başkan vekili İlhan Tatlı, İlim Yayma Cemiyeti başkanı Mustafa Aksakaloğlu, İnegöl Anadolu Gençlik Vakfı yöneticileri, Hayrat Vakfı yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programın başında Proje hakkında bilgi veren Okul Müdürü Ahmet Yakışıklı: " Projemizin adı "Gönül Bağı, İyilikte buluşalım." Projemizin amacı: Öğrencilerimizin dayanışma ruhunu geliştirerek okul ikliminde gönül köprüleri kurabilmektir.

Daha önce okulumuz “Her Sınıfın Yetim Kardeşi var” projesine her yıl destek vererek okullarımıza model olmuştur. Bu projemizle iyilik hareketimizi okulumuzdan çevremize yayıyoruz. Bu kapsamda ilk olarak Büyük Orhan Kınık Ortaokulu ile kardeş okul olduk. Öğretmen arkadaşlarımız ve bir grup öğrencimizle birlikte okulumuzu ziyaret ettik ve gönül köprüsü kurmaya çalıştık. Yine projemizin yeni bir aşaması olarak Mahalle muhtarlarımız ve Yardım derneklerimizle diyaloğa geçtik. Çevremizde ihtiyaç sahibi olan aile ve çğrencileri tespit etmeye çalıştık. Tespitlerimiz sonucu öğretmen ve öğrencilerimizle ev ziyaretlerine başladık. Projemize destek veren başta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Devamı da gelecek inşallah! İyilik hareketimiz okulumuzdan çevremize yayılmaya devam edecek " diye konuştu.

İHMED Başkanı Ahmet Taştan da söz alarak bu anlamlı projeye imze atan okul idaresini ve öğretmenleri tebrik ederek, iyilik yapmanın erdemine dair konuşma yaptı.

“Gönül Bağı, İyilikte buluşalım” tanıtım filminin sunumundan sonra bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili, şube müdürü Fırat Korkmaz, Nuri Pakdil İmamhatip Ortaokulu’nun bu örnek projesinin sunumunda çok duygulandığını ve bu projenin tüm okullarımıza öncülük edeceğini söyledi.