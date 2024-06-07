Bozüyük Halime Hatun Anaokulu Neşeli Bulutlar Sınıfında eğitim gören öğrenciler, öğretmenleri Nurcan Kılıç tarafından hazırlanan bahçede çeşitli etkinlikler düzenlenerek güzel vakit geçiriyorlar.

Sınıf velileri adına açıklama yapan Güzel Tuna; “Çocuklarımızın gittiği Anaokulunda bahçe bulunmamaktadır. Bu sebeple etkinliklerde açık havada öğrenme ortamı da mümkün olmamaktadır. Öğretmenimiz Nurcan Kılıç bu probleme çözüm üretmek için kendi bahçesini doğa okul olarak hazırladı. Öğretmenimizin doğa okulunda doğal ya da geri dönüşüm materyal ve malzemeler kullanılarak oluşturulan köşeler, kapalı alan kısmında oluşturulan eğitim ortamı ise çocukların toprakla buluşuyor. Çocuklarımızın kullandıkları eşyaları titizlikle ve büyük bir emekle öğretmenimiz tarafından hazırlandı. Biz öğretmenimizin bu projesini çok faydalı buluyoruz. Çocuklarımızda özgüven gelişimi, doğa sevgisi, öğrenme ve araştırma heyecanları gelişti. Öğretmenimize emeklerinden ve çabalarından dolayı çok teşekkür ederiz” dedi.