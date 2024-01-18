Bilecik’in Söğüt ilçesinde vatandaşlar akıllı duraklara kavuştu.

Söğüt Belediyesi ekipleri akıllı duraklar için çalışmalarına devam ediyor. İlk akıllı durak Söğüt Toki kavşağına yerleştirildi. Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever akıllı durakları ilçenin birçok noktasına yerleştireceğini belirterek, "Klimalı ve kapalı olarak temin ettiğimiz ilk akıllı durağımızı teslim aldık. Bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 3-4 noktaya daha akıllı durak yerleştireceğiz. Oğuzkent Sitesi ve Hükümet Konağı önü önceliğimiz olacak. Mevcut yıpranmış olan duraklarımızın da yenileri geldi. Fen işlerine bağlı ekiplerimiz en kısa sürede bunlarında kurulumunu gerçekleştirecek. Geçmiş dönem Bilecik Valisi şu anda Kocaeli Belediye Başkanı olan Tahir Büyükakın’ın bu konudaki destekleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.