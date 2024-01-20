Sivas'ın Gürün ilçesinde gece saatlerinde 4,4 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem saat 01.20 sıralarında gerçekleşti ve 5,33 kilometre derinlikte kaydedildi.

Sivas Valiliği, depremin hemen ardından sosyal medya üzerinden yazılı bir açıklama yaparak, şu ifadelere yer verdi:

"İlimiz Gürün ilçesinde 4.4 büyüklüğünde meydana gelen AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibari ile bildirilen olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."