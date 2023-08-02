59 yaşındaki Salih Aycibin, eşini trafik kazasında kaybettikten sonra tekrar evlenmek için çaba sarf ediyor. Eş adayı bulmakta zorlanan Aycibin, köyündeki evinin yol kenarına "Rabbim kimsenin devranını bozmasın, amin. Kendime uygun bir hanım arıyorum. Allah rızası için bana yardımcı olur musunuz?" yazılı bir pankart astı.

Bu pankartı görenler, fotoğraf ve videolarını sosyal medyada paylaşarak Salih Aycibin'i ilgi odağı haline getirdi. Ancak Aycibin, şu ana kadar gelen eş adaylarını beğenmedi ve arayışı sürüyor.

Aycibin, temiz ve imanlı bir hanım aradığını belirtiyor ve 60-70 kilo arasında, en fazla 80 kilo olan bir eş istediğini ifade ediyor. Ayrıca 150 kiloluk bir eşe ihtiyacı olmadığını vurguluyor. Çocuk sahibi olabilen bir eşin tercih edileceğini ve 40-45 yaş aralığının kendisi için uygun olduğunu dile getiriyor. Amacının güzel bir yuva kurmak olduğunu ve imanlı bir eş bulursa şükran duyacağını belirtiyor.

Aycibin'in asılan pankartı sayesinde birçok eş adayı aramış olsa da henüz uygun birini bulamamış gibi görünüyor. Kendisi için en uygun eşi bulma umuduyla arayışının sürdüğünü ifade ediyor.