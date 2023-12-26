Güney Pasifik'te şiddetli bir deprem meydana geldi. Yeni Kaledonya ve Vanuatu'nun etkilendiği depremin büyüklüğü 5,8 olarak belirlendi. Depremin merkezi Vanuatu'ya 123 km uzaklıkta yer aldı.

Yeni Kaledonya ve Vanuatu'da 5,8 Büyüklüğünde Deprem

Bugün sabah saatlerinde Güney Pasifik bölgesinde meydana gelen deprem, yerel halkı tedirgin etti. Yapılan ölçümlere göre, depremin büyüklüğü 5,8 olarak ölçüldü.

Etkilenen Ülkeler: Yeni Kaledonya ve Vanuatu!

Depremin en fazla etkilediği bölgeler arasında Yeni Kaledonya ve Vanuatu bulunuyor. Bu iki ülkede depremin etkisiyle birlikte halk arasında endişe ve paniğe neden olan sarsıntı, yerel yetkilileri alarma geçirdi.

Vanuatu Merkezli Depremin Detayları!

Depremin merkezi, Vanuatu'ya 123 km uzaklıkta, Vanuatu merkezli olarak kaydedildi. Bu durum, özellikle bölgedeki deprem aktivitesiyle ilgili uzmanlar tarafından yakından takip edilmekte.

Zaman ve Büyüklük Bilgileri!

Depremin tespit edildiği tarih ve saat, 24 Aralık, 04:59 olarak belirlendi. Bu bilgiler, depremin etkilerini değerlendirmek ve olası artçı sarsıntıları öngörmek açısından önem taşıyor.