ABD'de geçen bir hafta içinde etkisini sürdüren yoğun kar fırtınaları nedeniyle en az 41 kişi hayatını kaybetti. Tennessee eyaletinde sadece soğuk hava koşullarıyla ilişkilendirilen 14 ölüm bildirildi. ABD'li yetkililer, Arkansas, Illinois, Kansas, Mississippi, New York, Oregon, Pensilvanya, Tennessee ve Wisconsin eyaletlerinde 12 Ocak'tan bu yana kutup soğuklarına bağlı olarak en az 41 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Tennessee Sağlık Departmanı, bu ölümleri doğrulayarak, "Hava koşullarıyla ilişkilendirilen 14 ölümü onaylıyoruz" ifadesini kullandı. Ayrıca, Tennessee Otoyol Devriyesi, fırtınanın yüzlerce trafik kazasına neden olduğunu belirtti.

New York Valisi Kathy Hochul, Buffalo bölgesinde yaşanan şiddetli kar fırtınasıyla ilgili bir basın toplantısında, "Bu kar fırtınası etkisi asırlar boyu sürecek bir kar fırtınası. Kesinlikle yüzyılın kar fırtınası" değerlendirmesinde bulundu. Yerel yetkili Mark Poloncarz, fırtına sonrasında bölgede 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, seyahat yasağının dün itibarıyla kalktığını duyurdu. Washington eyaletinde ise ülke genelindeki sıcaklıkların donma noktasının çok altına düştüğü dört günlük süre içinde hipotermi nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Kuzeydoğu Pensilvanya'da meydana gelen bir kazada aracın kayması sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti.