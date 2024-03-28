Bursa’nın Orhangazi ilçesindeki arama kurtarma ekibi OBAK, bugüne kadar 8 bin 400 kişiye afet bilinci ve acil tahliye konusunda eğitim verdi.

OBAK ekipleri eğitimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede, öğrenciler ve kamu çalışanları da dâhil olmak üzere toplamda 8 bin 400 kişiye yüz yüze afet bilinci ve acil tahliye prosedürleri konusunda eğitim sağlandı. 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş depreminde aktif rol alarak hayat kurtaran OBAK, çalışmalarına güçlenerek devam edecek.

Eğitimler, afet öncesinde hazırlık, afet anında müdahale ve afet sonrası iyileştirme süreçlerini kapsıyor. Eğitim sırasında gerçekleştirilen tatbikatlarla katılımcıların pratik becerileri pekiştirildi.

Beş yıllık sürekli çalışma ve gelişim sonucunda, OBAK eğitim ve teknik donanım olarak her türlü afete müdahale edebilecek kapasiteye ulaştı. Kahramanmaraş depremi sonrasında bölgeye hızla intikal eden ekip, arama kurtarma faaliyetlerinde önemli rol oynadı. OBAK, ilçe ve çevre bölgelerdeki talepler doğrultusunda afet farkındalık eğitimlerini sürdürecek ve bu alandaki çalışmalarını kesintisiz olarak devam ettirecek.