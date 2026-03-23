Bursa’da teknik alt yapısı oluşturulan Hisar Kapısı isimli bir sosyal medya kanalından, Sait Şaşmaz’ın yapay zeka ile Almanca’ya çevirilen müslümanlığı anlatan konuşmaları dinlediklerini belirten iki Alman genci, bu platformdan tanıştıkları Türk arkadaşları ile görüşmek. Ramazanı ve bayramı çoşkulu yaşamak için Bursa’ya geldiler.



İhlas Haber Ajansı muhabirinin, müslümanlığı nasıl tanıdınız sorusuna, "Bir ay boyunca Kuran’ı kerimi Almanca tercümesinden okuma inceleme sürecim oldu. Bir ayda Kelime-i şehadeti Arapça talim ettikten sonra şehadet getirip müslüman olmaya karar verdim. Ancak nasıl getirileceğini bilmiyordum. İnternetten Arapça olarak öğrendim. Ancak ailemin tepki göstereceğini düşünerek, Kelime-i şehadeti gizlice kendim getirdim. O anda duygularım coştu ve ağlamaya başladım. Çünkü gerçeği bulduğuma inandım. Kelime-i şehadet getirdiğimde gece geç vakitti, yanımda kimse yoktu. Şahit olarak Allah’ü Teala bana yeter diye düşündüm. İslamiyeti seçenler, genellikle camide, imam huzurunda şehadet getiriyorlardı. Ancak ben evde tek başıma iken şehadet getirerek, müslüman oldum. Bunu ilk başta kimseye de söylemedim. Kendimi banyoya kilitleyerek gizlice ibadetlerimi yaptım. 3 ay sonra anneme söyledim. Ancak inanmadı, şaka yaptığımı düşündü. Ancak 3 defa tekrar ettim. Şaka söylüyorsun diyerek inanmak istemedi. Ben de gerçek olduğunu belirtince sen bütün aileyi arkadan bıçakladın, sattın diyerek ağır hakaretler etti. Şaka söylüyorsun, eğer gerçek ise sen bir delisin diyerek hakaret etti" diye cevapladı.

Müslüman olduğunda kimseye söylemediği için, kimseden yardım alamadığını anlatan İbrahim Danilo Spasojeviç, "Dolayısı ile internetten inceledim. İslamiyet hakkındaki sorularımı yazarak, not alarak 3 ay ibadetleri araştırdım. İlk namaz kılmaya başladığımda günde 1 defa namaz kılıyordum. Bir hafta sonra günde 2 defa kılmaya başladım ve düzenli olarak artış sağlayarak şimdi günde 5 vakit namazımı tam kılıyorum. Müslüman olduktan sonra yurt dışına ilk defa Ramazan ayında müsluman ülkesi Fas’a gittim. Aileme tatile gidiyorum demiştim ama şüphelendiler. Ondan sonra Sri Lanka’ya gezmeye gidiyorum dedim. Orada yüzde 5 müslüman var. Esas gayem ailemden uzaklaşmak, İslamiyeti yaşamak içindi" diye konuştu.



Eşinin de sonradan İslamiyeti seçen bir hanım olduğunu belirten İbrahim Danilo Spasojeviç, "Eşim, Almanya’da bulunan Türk aileler ile tanışmış. Eşimin babası Alman, annesi Romanyalı ama Hristiyan gibi görünmesine rağmen ateist olarak kalmış. Sonra Almanya’daki Türkler’in anlatması ile müslümanlığı kabul etmiş. Mübarek beldelere gitmek, müslüman olduktan sonra hayalimdi. Bunun uzun bir zaman sonra mümkün olabileceğini düşünmüştüm. Ancak 2 yıl sonra Kabe’i Muazzamaya gitmek nasip oldu. Umre ve ihram konusunda hiçbir fikrim yoktu. Ancak bütün yollar açıldı ve hepsini layıkı ile öğrenip gerçekleştirdik. Müslümanlığımın ikinci yılında Peygamber Efendimizin Kabrini, Kabe’i Muazzamayı gördük" diye konuştu.

Bundan sonraki hayatınızda nerede yaşamayı düşünüyorsunuz sorusuna ise İbrahim Danilo Spasojeviç, "Bu sorunun cevabını net olarak bilmiyorum. Bu sorunun cevabında iki önemli detay var. İslamiyet yaşanan bir ülkede çalışırsam çocuklarımı ona uygun yetiştirebiliriz. Ancak Almanca ana dilim olduğu içinde orada yaşamayı sürdürürsem, İslamiyeti merak eden onlarca hristiyan arkadaşıma dinimizi anlatabilirim. Bu konuda henüz bir karar veremedik. Ancak Almanya’da bana İslamiyeti soranlara da yardımcı olmayı ve tam manası ile anlatmayı istiyorum" diye konuştu.

İslamiyeti tanıyıp müslüman olan ve İbrahim ismini alan diğer Alman genci yazılımcı Kilian Haerter ise Bursa’da müslüman olan arkadaşlarının bir araya geldiği Hisar Kapısı platformunda hem çalışıyor hem de arkadaşları ile İngilizce, Türkçe sohbetler ediyor. Kendisi gibi İbrahim ismini alan teknik tasarımcı Danilo Spasojevic ile bir araya gelerek bayramlaşan iki arkadaş, cemaatle Bursa Hafza Ana Camii'nde namazlarını kıldı.

Camide Avrupa’daki gençlerin gerçek din olan İslamiyet ile tanışmaları için dualar eden iki Alman genci çıkışta da birer duayı tam olarak okuyarak, müslümanlığı tam olarak yaşadıklarını neşeli tavırları ile tescillediler.