"Çağımızın Vebası Obezite" başlıklı etkinlik, Acil Tıp Uzmanı Dr. Kamuran Çelik’in moderatörlüğünde gerçekleşti.

Söyleşiye, Genel Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Murat Çaycı, Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Taymur ve Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Pınar Köksal konuşmacı olarak katıldı.

Uzmanlar, obezitenin yalnızca fazla kilo sorunu olmadığını, aynı zamanda birçok ciddi hastalığa zemin hazırlayan önemli bir sağlık problemi olduğunu vurguladı. Obezitenin temel nedenleri arasında sağlıksız ve dengesiz beslenme, fiziksel aktivite eksikliği, genetik yatkınlık ve psikolojik faktörler sıralandı. Bununla birlikte, sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmanın, düzenli egzersiz yapmanın, stres yönetiminin ve uyku düzeninin obeziteyle mücadelede kritik rol oynadığı ifade edildi.

Sağlık alanındaki güncel bilgilerin de paylaşıldığı etkinlikte, konuşmacılar söyleşi sonunda katılımcıların sorularını yanıtladı.